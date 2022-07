Demi Lovato sulle sue dipendenze: "Dopo l'overdose penso raramente alla droga"

Demi Lovato, quattro anni dopo l'overdose quasi fatale e dopo aver nuovamente passato sette mesi in riabilitazione, ha parlato della sua dipendenza dalla droga, rivelando di aver capito che non può più fare uso di sostanze durante un'intervista con Karson & Kennedy di Audacy.

"Qualcuno una volta mi ha chiesto su un tappeto rosso: 'Com'è essere sobri?' Ho detto: ogni giorno è una sfida", ha ricordato la cantante di Sorry Not Sorry a proposito dell'intervista del 2017. "Ma all'epoca non ero assolutamente arrivata a un punto di accettazione."

"Avevo persone intorno a me che volevano che fossi sobria. E non credo che lo volessi. Dopo ho provato a fumare erba, ho provato a farlo. Ho provato tutte le soluzioni possibili immaginabili. E mi sono appena resa conto che niente di tutto ciò funziona per me", ha continuato la star.

"La mia vita ora ruota intorno all'accettazione. Quella voce non mi segue in giro tutti i giorni. Perché sono in una tale accettazione della mia vita così com'è, che raramente penso alla droga, che è una cosa bellissima e qualcosa che non avrei mai pensato mi sarebbe successo", ha concluso Demi Lovato.