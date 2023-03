Demi Lovato esordirà alla regia con un documentario sulle piccole star

Demi Lovato (dopo alcuni problemi legati al suo ultimo tour) debutterà come regista con Child Star, titolo provvisorio per un nuovo documentario. Queste informazioni sull'attrice sono state fornite da Variety, approfondendo un minimo il progetto che dovrebbe trovarsi a dirigere.

Demi Lovato ad un evento benefico tenutosi a Hollywood

A quanto pare Child Star è un documentario che mira a decostruire gli alti e bassi della crescita sotto i riflettori, concentrandosi sulle vite di alcune delle più famose ex star che hanno trovato il successo da bambini, tra cui Demi Lovato stessa.

Per adesso non sappiamo molto altro riguardo al progetto, se non che Demi Lovato co-dirigerà insieme a Nicola Marsh.

Il documentario sarà prodotto dalla OBB Pictures di Michael D. Ratner, dalla DLG di Lovato, dalla SB Projects di Scooter Braun, da Michael D. Ratner, Kfir Goldberg e Miranda Sherman per OBB Pictures, con Scott Ratner, la stessa Lovato, Braun, Scott Manson, Jennifer McDaniels e James Shin come produttori esecutivi.