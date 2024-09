Child Star: Demi Lovato debutta alla regia, ecco il trailer del suo documentario

Il 17 settembre debutterà su Hulu il documentario Child Star, l'esordio alla regia di Demi Lovato in cui si affrontano i problemi legati a diventare una celebrità quando si è ancora dei bambini.

Online è stato ora pubblicato il trailer che regala le prime anticipazioni riguardanti le testimonianze e le storie raccontate con grande onestà.

Un progetto molto personale

Demi Lovato aveva debuttato come attrice quando aveva solo 6 anni in occasione dello show Barney & Friends e, in occasione del documentario Child Star, ha avuto modo di riflettere sulla sua esperienza.

Tra le celebrità coinvolte e che sono state intervistate ci sono poi Drew Barrymore, Christina Ricci, Kenan Thompson, Raven-Symoné, JoJo Siwa, e Alyson Stoner.

La star di Camp Rock aveva già parlato apertamente dei suoi problemi con le dipendenze e la sua salute mentale nel documentario Dancing with the Devil, uscito nel 2021.

Demi ha co-diretto Child Star con Nicola Marsh con lo scopo di esplorare gli alti e i bassi legati al crescere sotto i riflettori attraverso le esperienze di ex star bambine.

In precedenza Demi aveva spiegato che da bambina aveva sentito la pressione rappresentata dall'essere un modello per i fan, avendo lavorato per Disney, e dal rischio di essere sostituita e criticata al primo errore. L'attrice e cantante ha sottolineato che si era trattato di un'esperienza traumatica e inoltre era preoccupata perché doveva mantenere economicamente la sua famiglia.

In Child Star, come anticipa il trailer, si confronterà con altri protagonisti del cinema e della televisione che hanno dovuto affrontare situazioni simili, enfatizzando anche il lato oscuro di una fama che potrebbe sembrare, dall'esterno, fatta solo di gioie e occasioni irripetibili per ragazzini alle loro prime esperienze davanti alla telecamera.