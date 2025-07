Demet Özdemir da oggi su Canale 5 con Io sono Farah, la nuova soap turca: trama, numero di puntate, cast

Al via oggi nel day-time di Canale 5 una nuova soap turca, Io sono Farah, che riporta Demet Ozdemir sul piccolo schermo: Ecco quando guardarla e per quante settimane ci farà compagnia.

Il pomeriggio di Canale 5, a partire da oggi, lunedì 28 luglio, si arricchisce di una nuova soap turca, ma soprattutto si prepara ad accogliere il ritorno sugli schermi di Demet Özdemir. Già amata protagonista di dizi di successo (DayDreamer, My Home My Destiny, La ragazza e l'Ufficiale), torna ora in Io sono Farah, adattamento turco della serie argentina La chica que limpia.

Qual è la trama di Io sono Farah

Farah, interpretata da Demet Ozdemir, è una giovane donna iraniana arrivata clandestinamente a Istanbul, con il piccolo Kerim. Laureata in Medicina, pur di guadagnare il necessario per le cure del figlio, affetto da una malattia rara, Farah lavora come donna delle pulizie per il piccolo criminale Tahir. Un impiego che presenta vari rischi, come assistere a un omicidio e poi dover pulire la scena del crimine.

Durante un turno in un locale, infatti, la donna diventa involontaria testimone della morte di un giovane che aveva appena discusso con Kaan Akingi, uno dei malviventi presenti. Farah si offre per lavare via il sangue della vittima per salvarsi, ma, una volta finito, viene fatta salire in macchina da Tahir e portata via.

Il cast della nuova dizi turca nel day-time di Canale 5

Per il pubblico italiano non ha certo bisogno di presentazioni Demet Özdemir, che si divide ormai, con grande successo, tra TV, cinema, musica. Conosciuta nel nostro Paese soprattutto a partire dal 2020, grazie all'arrivo sui canali Mediaset di Daydreamer - Le ali del sogno, al fianco di Can Yaman, nel 2023 ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il premio Kinéo per la serie La ragazza e l'ufficiale e i film Tattiche d'amore e Tattiche d'amore 2 (entrambi visibili su Netflix).

Nella serie c'è anche Engin Akyürek, che interpreta Tahir, il malvivente di cui Farah si innamorerà. Nominato agli Emmy nel 2015 come migliore attore per la serie Kara Para Aşk (su Netflix, Black Money Love), prima di intraprendere la carriera artistica si è laureato in Lingua, Storia e Geografia all'Università di Ankara. Nel 2018 ha pubblicato il primo libro, Sessizlik, e collabora sin dalla prima pubblicazione con il magazine letterario Kafasına Göre.

Quando va in onda Io sono Farah?

La soap turca sarà in onda dal lunedì al venerdì con due episodi, a partire dalle 15:45. La dizi sarà dunque preceduta da Forbidden Fruit, in onda dalle 14:20 circa, e seguita da due nuovi episodi de La forza di una donna.

Gli episodi, una volta trasmessi in chiaro su Canale 5, saranno poi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Da quante puntate è composta la serie con Demet Ozdemir?

Io sono Farah conta due stagioni nella versione turca, per un totale di 27 puntate della durata di circa 140 minuti ciascuno. Come sempre accade, anche questa volta Mediaset spezzetterà ciascuna puntata in più episodi, ciascuno della durata di circa 40'. In Italia, dunque, gli appuntamenti con Io sono Farah dovrebbero essere circa 90.