Deliver Me From Nowhere: il cast del biopic su Springsteen si arricchisce di tre nuovi personaggi

Marc Maron, Gaby Hoffmann e David Krumholtz sono entrati a far parte del cast del biopic su Bruce Springsteen "Deliver Me From Nowhere" di Jeremy Allen White.

Maron interpreterà Chuck Plotkin, il produttore musicale che ha masterizzato l'album "Nebraska" di Springsteen, trasformando i suoi demo su cassetta non elaborati in un disco di alta qualità. La Hoffmann interpreterà la madre di Springsteen, Adele Springsteen, una cantante che è morta all'età di 98 anni all'inizio di quest'anno. Krumholtz interpreterà Al Teller, un dirigente dell'etichetta discografica che ha supervisionato la pubblicazione di "Nebraska".

Bruce Springsteen, il manager del rocker è entusiasta di Jeremy Allen White: "È perfetto"

I dettagli del film

Prodotto dai Disney's 20th Century Studios, "Deliver Me From Nowhere" segue Springsteen durante la creazione del suo album del 1982 "Nebraska", un disco scarno che segnò un cambiamento creativo rispetto agli anthemici "Born to Run" e "The River". Le riprese del film sono attualmente in corso nel New Jersey e a New York. Springsteen, che è coinvolto nella realizzazione del film, ha visitato il set all'inizio della settimana ed è stato fotografato mentre abbracciava White.

"Deliver Me From Nowhere" è diretto da Scott Cooper, che ha scritto la sceneggiatura basata sull'omonimo libro di Warren Zanes. Il cast comprende anche Jeremy Strong, che interpreta il manager di lunga data di Springsteen, Jon Landau, oltre a Paul Walter Hauser, Odessa Young, Stephen Graham, Johnny Cannizzaro e Harrison Gilbertson.

Maron: Marc Maron in una scena della serie

Maron è un comico, un attore e il conduttore del podcast di riferimento "WTF With Marc Maron". Tra i suoi crediti di attore figurano i drammi sul wrestling di Netflix "Glow", "To Leslie" e "The Bad Guys". Prossimamente lo vedremo nella commedia sul golf di Apple TV+, ancora senza titolo, al fianco di Owen Wilson e nel thriller criminale di Justin Kurzel "The Order".

Trasparent: Gaby Hoffman è Ali Pfefferman

La Hoffmann, che ha iniziato la sua carriera come attrice bambina in film come "L'uomo dei sogni", "Io e zio Buck" e "Insonnia d'amore", è tornata a recitare nel 2007 e ha ottenuto ruoli in "C'mon C'mon", "Transparent", "Louie" e "Girls". Krumholtz è noto per aver recitato in "Oppenheimer" e "La ballata di Buster Scruggs".