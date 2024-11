L'abbraccio tra Bruce Springsteen e Jeremy Allen White sul set del biopic Deliver Me from Nowhere

Bruce Springsteen è stato avvistato mentre visitava il set del biopic Deliver Me from Nowhere, in New Jersey, e abbracciava la star del film Jeremy Allen White, che interpreterà proprio il cantante nel film biografico di Scott Cooper.

Il film racconterà la creazione dell'album Nebraska, uscito nel 1982, adattando la biografia di Warren Zanes, dal titolo Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, che racconta proprio quel periodo della carriera del Boss.

L'abbraccio

Nella foto pubblicata online si vede il protagonista di The Bear indossare jeans neri Levi's, una giacca di pelle nera e stivali di pelle nera, in perfetto stile Springsteen. Davanti a lui, il cantante indossava una camicia di flanella rossa e grigia, jeans blu scuro, una sciarpa grigia e occhiali da sole Wayfarer neri.

In un'altra foto si nota anche il regista Scott Cooper. A marzo è trapelata la notizia che Jeremy Allen White fosse in trattative per interpretare Bruce Springsteen e poco tempo dopo ha condiviso il proprio entusiasmo:"Bruce è stato davvero adorabile, di supporto e disponibile, il che ha reso tutto questo processo una gioia ulteriore. Avere il suo sostegno e anche quello di Jon Landau, il suo manager, che ha un ruolo importante nel film".

L'opinione del Boss

Bruce Springsteen è felice della scelta di casting:"White è un grande attore e canta abbastanza bene. Non è facile da fare perché non puoi fare un'imitazione. Devi fare un'interpretazione personale". Oltre a Jeremy Allen White, il cast include altri volti noti.

Jeremy Strong interpreterà il manager e mentore di lunga data di Bruce Springsteen, Jon Landau mentre Paul Walter Hauser sarà il tecnico che si occupa delle chitarre. Il cast è completato da Odetta Young nel ruolo di Faye, interesse amoroso di Springsteen e Johnny Cannizzaro nel ruolo del chitarrista Steve Van Zandt, membro della E Street Band.