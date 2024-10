Bruce Springsteen, il manager del rocker è entusiasta di Jeremy Allen White: "È perfetto"

Jon Landau è entusiasta della scelta della star di The Bear per interpretare il Boss sul grande schermo.

Il manager di Bruce Springsteen, Jon Landau, ritiene che Jeremy Allen White sia la scelta perfetta per interpretare il Boss nel prossimo biopic in lavorazione. L'attore interpreterà l'autore di Born in the USA nel film Deliver Me From Nowhere.

L'opera racconta la creazione dell'album Nebraska nel 1982 e Landau ha sottolineato il proprio entusiasmo per la scelta di casting caduta sulla star di The Bear e Shameless, uno degli attori in maggior ascesa negli ultimi anni a Hollywood.

Casting perfetto

"Oh mio Dio, è semplicemente perfetto" ha dichiarato a The Hollywood Reporter "Il casting è fantastico. Scott mi ha detto all'inizio che se avessero scelto il cast giusto avrebbero raccontato bene questa storia. Ha scelto il cast giusto".

Jeremy Allen White in The Bear

Ma non è tutto, perché Jon Landau ha scherzato dicendo di essersi sentito in paradiso quando ha saputo che Jeremy Strong avrebbe interpretato il suo personaggio nel film:"È un grande, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci e non vedo l'ora di vedere cosa farà e cosa imparerò da tutto questo".

Landau e Bruce Springsteen non sono molto coinvolti nel film:"Siamo soddisfatti del modo in cui stanno affrontando il progetto, sarà bellissimo". Tempo fa, Jeremy Allen White aveva confessato di essersi allenato con un team vocale di alto livello e di aver guardato innumerevoli video su YouTube per prepararsi al ruolo.

"C'è davvero tanto materiale, è fantastico perdersi su YouTube e trovarlo in vari periodi della sua vita, ascoltare sia la sua voce parlata che quella cantata. È stato divertente prepararsi" spiegò l'attore "Sono davvero fortunato, perché ora c'è una squadra di persone che aiuta i giovani attori ad interpretare le rockstar. Ho un gruppo di persone davvero talentuose che mi stanno aiutando ad allenarmi vocalmente e musicalmente per prepararmi a questa cosa".

Negli ultimi anni, Jeremy Allen White ha trovato un nuovo successo dai tempi di Shameless, interpretando lo chef Carmy Berzatto in The Bear.