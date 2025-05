Deliver Me From Nowhere: il film biografico su Bruce Springsteen ha una data di uscita

20th Century Studios ha annunciato che il film biografico su Bruce Springsteen con star Jeremy Allen White, Deliver Me From Nowhere, arriverà a ottobre.

Il film biografico sulla vita e sulla carriera di Bruce Springsteen intitolato Deliver Me From Nowhere ha ora una data di uscita. 20th Century Studios ha infatti fissato la distribuzione nelle sale americane del progetto con star Jeremy Allen White al 24 ottobre.

Cosa racconterà il film

Deliver Me From Nowhere si scontrerà quindi ai box office con Mortal Kombat II, Bugonia diretto da Yorgos Lanthimos e Regretting You, un adattamento cinematografico targato Paramount del romanzo scritto da Colleen Hoover.

Scott Cooper ha scritto e diretto il film che racconterà la creazione dell'album Nebraska, realizzato da Springsteen nel 1982.

Il lungometraggio esaminerà il processo creativo dell'artista in un periodo in cui stava affrontando la fama, cercava di gestire la sua salute mentale, e doveva fare i conti con complicate dinamiche in famiglia.

Gli interpreti di Deliver Me From Nowhere

Oltre a Jeremy Allen White, star della serie The Bear, nella parte del rocker, nel cast ci sono anche Jeremy Strong nei panni del manager e produttore Jon Landau, Paul Walter Hauser, Odessa Young, Gabby Hoffmann, Stephen Graham, David Krumholtz, Marc Maron, Johnny Cannizzaro, e Matthew Anthony Pellicano.

Springsteen ha parlato in precedenza dell'interpretazione di White sostenendo che i fan saranno soddisfatti della sua performance e aggiungendo: "Ha semplicemente fatto un lavoro grandioso, quindi mi sono molto divertito sul set quando ho potuto fare una visita".