Delitti in Paradiso stasera su Rai 2, cast e trama degli episodi del 28 giugno della serie crime

Stasera su Rai 2 torna la serie crime inglese Delitti in Paradiso: ecco il cast e la trama degli episodi che vedremo il 28 giugno

Stasera, 28 giugno, su Rai 2, in prima serata, tornano le indagini caraibiche di Delitti in Paradiso. Verranno trasmessi due episodi, il secondo della dodicesima stagione, ed uno dell'undicesima stagione. La serie britannica, prodotta da Robert Thorogood, è arrivata alla quattordicesima stagione. Ecco il cast e la trama dei due episodi in onda stasera.

Delitti in Paradiso: Trama

Delitti in Paradiso è una serie televisiva britannica ambientata nei Caraibi. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio presenta un caso di omicidio che viene risolto da una squadra di detective guidata da un ispettore.

L'ispettore Richard Poole è stato il protagonista delle prime quattro stagioni. È un detective britannico assegnato all'isola per risolvere un omicidio, ma alla fine diventa il capo della squadra investigativa locale. Dopo la sua uscita di scena, viene introdotto l'ispettore Humphrey Goodman, che prende il suo posto come protagonista per le stagioni cinque a otto.

Successivamente, l'ispettore Jack Mooney assume il ruolo di protagonista. È un detective di Londra che viene inviato sull'isola per investigare sull'omicidio del suo predecessore. Dopo aver risolto il caso, decide di rimanere sull'isola come nuovo ispettore.

Attualmente, la serie è arrivata alla dodicesima stagione, con l'ispettore Neville Parker come protagonista. È un detective metropolitano che soffre di numerose fobie ed è costretto a vivere sull'isola a causa delle sue condizioni di salute.

Trama degli episodi di stasera 28 giugno

Stagione 12 episodio 02 - Morte nel bunker

L'ispettore Parker è alle prese con il classico enigma della camera chiusa: in un bunker sotterraneo, all'interno di una comunità di persone organizzate e preparate per sopravvivere a eventuali catastrofi, viene rinvenuto il corpo senza vita di Kit Martin, fondatore e finanziatore della comunità. Se il rifugio sotterraneo era chiuso a chiave e l'unico ingresso era controllato all'esterno da telecamere, come ha fatto l'assassino a uccidere la vittima senza lasciare tracce?

Nel Cast

Stagione 11 episodio 02 - Il fratello sbagliato

Dopo 16 anni di lontananza, Connor riabbraccia suo fratello Bradley che è tornato sull'isola per riconciliarsi con lui. Ma Bradley viene trovato morto sul campo da golf di Connor dove i due avevano litigato. Vecchi debiti, rancori mai sopiti e soprattutto un amore di vecchia data rendono il caso particolarmente complicato.