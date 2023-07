Delitti in Paradiso stasera su Rai 2: cast e trama degli episodi del 19 luglio della serie crime

Stasera su Rai 2 torna Delitti in Paradiso: ecco la trama e il cast degli episodi in onda il 19 luglio

Stasera, 19 luglio, Rai 2 ci porta nuovamente nelle affascinanti atmosfere caraibiche di Delitti in Paradiso, la serie crime che appassiona il pubblico dal 2011. Ancora una volta, a partire dalle 21:20, avremo l'opportunità di seguire le indagini condotte dall'ispettore Parker attraverso due episodi emozionanti: uno tratto dalla dodicesima stagione e uno dalla stagione undicesima. Di seguito, trovate la trama e il cast delle puntate di questa sera.

Delitti in Paradiso: Trama

Delitti in Paradiso è una serie televisiva franco-britannica ambientata nei Caraibi. È stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio presenta un caso di omicidio che viene risolto da una squadra di detective guidata da un ispettore.

L'ispettore Richard Poole è stato il protagonista delle prime quattro stagioni. È un detective britannico assegnato all'isola per risolvere un omicidio, ma alla fine diventa il capo della squadra investigativa locale. Dopo la sua uscita di scena, viene introdotto l'ispettore Humphrey Goodman, che prende il suo posto come protagonista per le stagioni cinque a otto.

Successivamente, l'ispettore Jack Mooney assume il ruolo di protagonista. È un detective di Londra che viene inviato sull'isola per investigare sull'omicidio del suo predecessore. Dopo aver risolto il caso, decide di rimanere sull'isola come nuovo ispettore.

Attualmente, la serie è arrivata alla dodicesima stagione, con l'ispettore Neville Parker come protagonista. È un detective metropolitano che soffre di numerose fobie ed è costretto a vivere sull'isola a causa delle sue condizioni di salute.

Trama degli episodi di stasera 19 luglio

Stagione 12 - episodio 05 - La casa dei miracoli

Mentre il commissario Selwyn Patterson tenta con fatica di costruire un rapporto con sua figlia Andrina, che ha appena conosciuto, e Neville attende con ansia l'arrivo di Sophie per iniziare con lei una convivenza, durante una raccolta fondi a favore dei bambini abbandonati dell'isola, presso la Casa dei Miracoli si consuma uno strano delitto. Un ex ospite della casa, diventato un uomo ricco e famoso, viene trovato morto accoltellato. Molti elementi, a partire dal coltello usato per il delitto, sembrano non convincere. E a poco a poco, dal passato di alcune persone coinvolte nella storia, emergono dei risvolti interessanti in grado di fare piena luce sul caso

Stagione 11 - episodio 05 - Un amore malato

Una giovane cantante giunta sull'isola per ritrovare sé stessa e tentare di guarire dalle sue dipendenze, muore in seguito ad uno shock anafilattico causato dall'assunzione di aspirina, a cui la ragazza è allergica. Dopo una prima ipotesi di errore medico, si fa strada l'idea sempre più convincente di un omicidio. Nel frattempo, la vita di Neville è sconvolta dall'arrivo della sua a dir poco "irruente" sorella: Izzy.

