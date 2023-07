Delitti in Paradiso stasera su Rai 2: cast e trama degli episodi del 12 luglio della serie crime

Stasera su Rai 2 torna Delitti in Paradiso: ecco la trama e il cast degli episodi in onda il 12 luglio

Stasera, 12 luglio, Rai 2 ci porta nuovamente nelle affascinanti atmosfere caraibiche di Delitti in Paradiso, la serie crime che appassiona il pubblico. Ancora una volta, a partire dalle 21:20, avremo l'opportunità di seguire due episodi emozionanti: uno tratto dalla dodicesima stagione e uno dalla stagione undicesima. Di seguito, trovate la trama e il cast delle puntate di questa sera, che ci rivelano gli sviluppi delle indagini condotte dall'ispettore Parker.

Delitti in Paradiso: Trama

Delitti in Paradiso è una serie televisiva franco-britannica ambientata nei Caraibi. È stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio presenta un caso di omicidio che viene risolto da una squadra di detective guidata da un ispettore.

L'ispettore Richard Poole è stato il protagonista delle prime quattro stagioni. È un detective britannico assegnato all'isola per risolvere un omicidio, ma alla fine diventa il capo della squadra investigativa locale. Dopo la sua uscita di scena, viene introdotto l'ispettore Humphrey Goodman, che prende il suo posto come protagonista per le stagioni cinque a otto.

Successivamente, l'ispettore Jack Mooney assume il ruolo di protagonista. È un detective di Londra che viene inviato sull'isola per investigare sull'omicidio del suo predecessore. Dopo aver risolto il caso, decide di rimanere sull'isola come nuovo ispettore.

Attualmente, la serie è arrivata alla dodicesima stagione, con l'ispettore Neville Parker come protagonista. È un detective metropolitano che soffre di numerose fobie ed è costretto a vivere sull'isola a causa delle sue condizioni di salute.

Trama degli episodi di stasera 12 luglio di Delitti in Paradiso

Stagione 12 episodio 04 - Nozze con delitto

L'ispettore Neville Parker e la sua squadra devono indagare sul delitto di un commerciante di aragoste sull'isola di St. Barnabas, che è stato accoltellato durante il ricevimento di nozze di sua figlia Monique. La prima persona ad essere sospettata è Odette, la moglie della vittima, che si è allontanata dall'isola da ben quindici anni ed è ritornata proprio in occasione del matrimonio.

Stagione 11 episodio 04 - Una scelta difficile

Il complicato caso che ha visto coinvolta anche la polizia jamaicana in cui Florence ha accettato di lavorare sotto copertura, viene brillantemente risolto. Ma dopo aver contribuito con grande capacità e coraggio alla soluzione del caso, un'altra ardua prova aspetta sia Neville che Florence. Infatti, quest'ultima sembra decisa a lasciare per sempre l'isola.

