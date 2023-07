Delitti in Paradiso stasera su Rai 2: cast e trama degli episodi del 5 luglio della serie crime inglese

Stasera su Rai 2 torna la serie crime inglese Delitti in Paradiso: ecco il cast e la trama degli episodi che vedremo il 5 luglio.

Stasera, 5 luglio, grazie a Rai 2 si torna ai Caraibi con le indagini dell'ispettore Parker nella serie Delitti in Paradiso. Anche questa sera, a partire dalle 21:20, verranno trasmessi due episodi, uno della dodicesima stagione, ed uno dell'undicesima. La serie britannica, prodotta da Robert Thorogood, è arrivata alla quattordicesima stagione. Ecco il cast e la trama dei due episodi in onda stasera.

Delitti in Paradiso: Trama

Delitti in Paradiso è una serie televisiva britannica ambientata nei Caraibi. È stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio presenta un caso di omicidio che viene risolto da una squadra di detective guidata da un ispettore.

L'ispettore Richard Poole è stato il protagonista delle prime quattro stagioni. È un detective britannico assegnato all'isola per risolvere un omicidio, ma alla fine diventa il capo della squadra investigativa locale. Dopo la sua uscita di scena, viene introdotto l'ispettore Humphrey Goodman, che prende il suo posto come protagonista per le stagioni cinque a otto.

Successivamente, l'ispettore Jack Mooney assume il ruolo di protagonista. È un detective di Londra che viene inviato sull'isola per investigare sull'omicidio del suo predecessore. Dopo aver risolto il caso, decide di rimanere sull'isola come nuovo ispettore.

Attualmente, la serie è arrivata alla dodicesima stagione, con l'ispettore Neville Parker come protagonista. È un detective metropolitano che soffre di numerose fobie ed è costretto a vivere sull'isola a causa delle sue condizioni di salute.

Trama degli episodi di stasera 5 luglio

Stagione 12 episodio 03 - Un tuffo nel passato

Un'abile truffatrice organizza la falsa vendita di una paradisiaca spiaggia che, in realtà, non può essere legalmente venduta. Tuttavia, durante il tentativo di truffa, la donna viene trovata assassinata. Inaspettatamente, dal passato della vittima riemerge la figura di un uomo che era stato suo amante e complice, e che tutti credevano morto.

Nel Cast

Stagione 11 episodio 03 - L'ultimo volo

L'ispettore Parker indaga sulla misteriosa morte del fondatore di una famosa società, avvenuta durante un lancio con paracadute. La vittima è stata trovata pugnalata e impigliata tra i rami di un albero. Per fare luce su questo omicidio sarà necessario indagare innanzitutto sul passato della vittima e della società a cui apparteneva, ma anche di tutti i membri del gruppo che lavoravano con lui e che hanno partecipato al volo.

Nel Cast