Delitti in Paradiso stasera su Rai 2: cast e trama degli episodi del 26 luglio

Stasera su Rai 2 torna Delitti in Paradiso: ecco la trama e il cast degli episodi in onda il 26 luglio

Stasera, 26 luglio, Rai 2 ci porta nuovamente nelle affascinanti atmosfere caraibiche di Delitti in Paradiso, la serie crime che appassiona il pubblico dal 2011. Ancora una volta, a partire dalle 21:20, avremo l'opportunità di seguire le indagini condotte dall'ispettore Parker attraverso due episodi emozionanti: uno tratto dalla dodicesima stagione e uno dalla stagione undicesima. Di seguito, trovate la trama e il cast delle puntate di questa sera.

Delitti in Paradiso: Trama

Delitti in Paradiso è una serie televisiva franco-britannica ambientata nei Caraibi. È stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio presenta un caso di omicidio che viene risolto da una squadra di detective guidata da un ispettore.

L'ispettore Richard Poole è stato il protagonista delle prime quattro stagioni. È un detective britannico assegnato all'isola per risolvere un omicidio, ma alla fine diventa il capo della squadra investigativa locale. Dopo la sua uscita di scena, viene introdotto l'ispettore Humphrey Goodman, che prende il suo posto come protagonista per le stagioni cinque a otto.

Successivamente, l'ispettore Jack Mooney assume il ruolo di protagonista. È un detective di Londra che viene inviato sull'isola per investigare sull'omicidio del suo predecessore. Dopo aver risolto il caso, decide di rimanere sull'isola come nuovo ispettore

Attualmente, la serie è arrivata alla dodicesima stagione, con l'ispettore Neville Parker come protagonista. È un detective metropolitano che soffre di numerose fobie ed è costretto a vivere sull'isola a causa delle sue condizioni di salute.

Trama degli episodi di stasera 26 luglio

Stagione 12 - episodio 06 - Un omicidio annunciato

L'ispettore Neville riceve una busta contenente una lettera anonima con l'annuncio che quel giorno verrà commesso un omicidio. Poco dopo verrà trovato in mare il corpo di Jake Dalton che si era trasferito sull'isola alcuni anni prima con la moglie Rose per gestire un servizio di taxi-boat ad Anna Bay. I primi ad essere sospettati sono la moglie Rose e il suo amante, Henry Baptiste. Durante le indagini, Neville e la sua squadra si imbattono in David Cartwright, noto criminologo del Regno Unito, trasferitosi sull'isola due anni prima, dopo essersi ritirato dall' attività.

Stagione 11 - episodio 06 - Sensi di colpa

Sull'isola sono state trovate tre persone morte e una in grave pericolo di vita. Tutti e tre le vittime hanno in comune il fatto di sembrare incidenti, cadute accidentali in acqua: in un canale, in una piscina e in mare. Ma che cosa unisce le tre vittime? E come mai l'ultima ha chiamato la polizia per annunciare un omicidio un attimo prima di rischiare di annegare? E soprattutto che legame c'è tra il gruppo di amici riunitisi per dire addio al loro "amato" Jonty e il ritrovamento del corpo di un criminale del luogo? Per l'ispettore Neville si tratta di risolvere un difficile rebus.

