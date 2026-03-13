Delitti in Paradiso 15: trama, cast e da quanti episodi è composta la stagione

Da questa sera Mervin Wilson torna a guidare la squadra di Saint Marie tra misteri, segreti e l'arrivo di personaggi che sconvolgeranno il team. A seguire lo spin-off Oltre il Paradiso.

Questa sera, venerdì 13 marzo alle 21:20 su Rai 2, va in onda in prima visione assoluta la quindicesima stagione di Delitti in Paradiso. La serie continua a seguire la squadra di polizia dell'isola immaginaria caraibica di Saint Marie, diretta dal detective capo Mervin Wilson, alle prese con nuovi omicidi da risolvere in ambientazioni esotiche e apparentemente tranquille.

Anticipazione della trama del primo episodio: Corruzione a Saint Marie

Il Commissario Patterson torna sull'isola e si ritrova subito coinvolto in un caso misterioso: un uomo viene trovato morto dopo essere caduto dal tetto dell'edificio del Governo. Inizialmente sembra un suicidio, ma Mervin Wilson capisce che c'è qualcosa che non torna e comincia a sospettare che si tratti di un omicidio mascherato da suicidio.

Le indagini rivelano che dietro questa morte potrebbero esserci loschi affari e un giro di persone corrotte che vogliono impossessarsi dell'edificio per profitto. Nel frattempo, Mervin incontra finalmente il suo fratellastro Solomon, ma l'incontro non va come sperato e causa una delusione personale per l'ispettore.

Don Warrington è il Commissario Selwyn Patterson

Quanti episodi sono Delitti in Paradiso 15

La 15ª stagione è iniziata ufficialmente il 29 gennaio 2026 su BBC One nel Regno Unito; a oggi sono stati trasmessi sei degli otto episodi previsti preceduti dal consueto appuntamento speciale natalizio.

Cast principale della quindicesima stagione

Don Gilet : interpreta l'ispettore Mervin Wilson

: interpreta l'ispettore Mervin Wilson Don Warrington : Commissario Selwyn Patterson

: Commissario Selwyn Patterson Élisabeth Bourgine : Catherine Bordey

: Catherine Bordey Shantol Jackson: sergente Naomi Thomas

sergente Naomi Thomas Shaquille Ali-Yebuah : agente Sebastian Rose

: agente Sebastian Rose Catherine Garton : sergente Mattie Fletcher

: sergente Mattie Fletcher Daniel Ward: Solomon Clarke, fratellastro di Mervin

Daniel Ward è Solomon Clarke

Oltre il Paradiso - 2ª Stagione

A seguire, va in onda la seconda stagione dello spin-off Oltre il Paradiso. Nel primo episodio, Un nuovo inizio per Natale, l'ispettore Humphrey Goodman, interpretato da Kris Marshall, poco prima di Natale indaga su quattro casi di effrazione piuttosto singolari: non è stato sottratto nulla, ma in ogni casa è stato lasciato qualcosa.

Intanto, Kelby porta alla stazione un bambino sorpreso a rubare. Per Martha e Humphrey è il momento di riflettere sull'idea di prendere un bambino in affidamento. Il cast include Kris Marshall, Sally Bretton, Zahra Ahmadi, Dylan Llewellyn e Felicity Montagu.