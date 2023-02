Decision to Leave: il film di Park Chan-wook da oggi al cinema

Il nuovo film del regista sudcoreano Park Chan-wook, Decision to Leave, premiato per la miglior regia all'ultimo Festival di Cannes, arriva al cinema oggi 2 febbraio.

Dopo una lunga attesa, è arrivato il gran giorno dell'uscita al cinema di Decision to Leave, l'ultimo film dell'acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook. Il romance thriller che ha incantato la giuria della passata edizione del Festival di Cannes arriverà nelle sale italiane a partire da oggi 2 febbraio, anche in lingua originale, grazie a Lucky Red. Preceduto in molte città da una rassegna che ripercorre la sua filmografia e che sta destando l'interesse di molti appassionati, ecco le sale italiane dove sarà possibile vedere il film in versione originale con i sottotitoli italiani.

Dove vedere Decision to Leave

Heojil kyolshim: una scena

I cinema che proietteranno Decision to Leave in lingua originale con sottotitoli sono in continuo aggiornamento, seguite l'elenco delle sale al seguente link: www.luckyred.it/le-sale-dove-vedere-decision-to-leave-di-park-chan-wook/.

Applaudito al Festival di Cannes, dove è stato premiato per la Miglior Regia, Decision to Leave ha ricevuto anche una nomination come Miglior Film Straniero ai Golden Globes 2023.

Park Chan Week: arriva la rassegna dedicata ai film del regista coreano Park Chan-Wook

Di cosa parla Decision to Leave

Come si legge nella nostra recensione di Decision to Leave, lontano dai toni della trilogia della vendetta che hanno fatto conoscere al mondo intero Park Chan-wook, il nuovo film del cineasta sudcoreano è un thriller dal tocco noir, che riesce a coniugare il respiro dei grandi classici con la freschezza del cinema contemporaneo: in molti lo hanno salutato come un omaggio al cinema di Alfred Hitchcock. Una detective story ricca di colpi di scena che intreccia i suoi fili con il melodramma romantico, portando sul grande schermo un mistero, che è al tempo stesso sentimentale e d'azione.