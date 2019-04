Debora Caprioglio: "Tinto Brass? Dissi di no a Paprika, era troppo, ma poi..."

La sexy Debora Caprioglio e Stephane Ferrara in una scena di Paprika, di Tinto Brass

Debora Caprioglio ha parlato del suo rapporto con Tinto Brass, il regista di Paprika, in un'intervista a Caterina Balivo per la trasmissione Vieni da Me su Rai Uno. L'attrice, oggi 50enne, ha svelato che inizialmente aveva detto no al ruolo di Paprika, una giovane prostituta nel film che Brass diresse nel '91.

Rispondendo alle domande della conduttrice napoletana Debora Caprioglio ha ricordato qual'è stato il primo approccio con il regista veneziano "Tinto Brass - ha detto l'attrice - vide una foto mia sul giornale e quindi mi telefonò. Rispose mia madre. La mia mamma non credeva fosse lui. Tinto allora disse che era la Regina Elisabetta e attaccò. Poi richiamò e mi propose una parte in uno spettacolo di teatro, la Lulù di Wedekind".

"Subito dopo il provino", ha continuato Debora Caprioglio "Tinto mi disse che gli ero piaciuta tantissimo e mi parlò di un film che voleva fare da tanto tempo. Parlava di Paprika. Lessi le prime due pagine del copione, poi vidi il resto e dissi di no e lo cestinai.".

Una scena bollente del film Paprika

La Caprioglio ha poi svelato alcuni particolari inediti, Tinto Brass la convinse ad accettare la parte durante una cena dove il regista la corteggiò con molta classe "pensavo che quel film non lo vedesse nessuno e invece non fu così. Fu un grande successo e la gente. ancora se lo ricorda, pur essendo la filmografia di Tinto molto vasta"

15 film con le scene hot più belle del 2018

Debora Caprglio, che a quel tempo frequentava l'attore Klauss Kinski, ricorda che fu travolta dal successo di Paprika "tanto che la gestione del dopo è stata ardua perché tutti mi offrivano solo cose simili, ruoli sexy e nulla che valorizzasse anche il mio talento comico".