Death Stranding: il cast e tutto quello che c'è da sapere sul videogioco di Hideo Kojima

Death Stranding è il nuovo videogame di Hideo Kojima, che infrange la barriera tra cinema e videogiochi, con un cast stellare composto da volti celebri dello star system hollywoodiano e televisivo, ricreati grazie alla potenza del motion capture. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova uscita.

In Death Stranding - di cui potete leggere la recensione su Multiplayer - il game designer Hideo Kojima ha deciso di coinvolgere numerosi volti noti del cinema e della tv, tra cui Norman Reedus di The Walking Dead, al quale è stato assegnato il ruolo del protagonista Sam, che dovrà attraversare una nazione devastata per riconnettere una società frammentata e salvare l'umanità dall'estinzione.

Guillermo Del Toro come appare nel videogioco Death Stranding

Insieme a lui, Mads Mikkelsen, nel ruolo del villain Cliff, Troy Baker, Tommie Earl Jankins e i registi Nicolas Winding Refn e Guillermo del Toro, tutte personalità che in qualche modo hanno plasmato la visione di autore di Hideo Kojima, come da lui stesso dichiarato. I due cineasti, però, rispetto agli altri protagonisti del videogame, hanno donato solo le loro fattezze ai personaggi, che sono invece stati interpretati da altre persone.

Una delle prime figure femminili, invece, mostrate in Death Stranding è Léa Seydoux, che dà il volto a Fragile. Insieme a lei, anche Lindsay Wagner, volto leggendario della serie degli anni '70 La donna bionica, interpreta due ruoli, Amelie e Bridget, e Margaret Qualley, giovane figlia di Andie McDowell, che interpreta Mama.

Hideo Kojima non ha mai nascosto le sue aspirazioni cinematografiche, dichiarando che il suo corpo è composto al 70% di film, passione che dimostra in ogni suo prodotto, soprattutto con le così dette cutscene, ovvero intermezzi non giocabili che possono durare anche più di un'ora: "Se il corpo umano è fatto al 70% d'acqua, io sono fatto al 70% di cinema"

Ecco perché Death Stranding, primo videogioco sviluppato dalla Kojima Productions composta da membri chiave dell'ex team di sviluppo di Metal Gear Solid, sarà un'esperienza interattiva unica nel suo genere che, grazie alla genialità del creatore Hideo Kojima e al cast stellare di cui si avvale, ha uno storytelling coinvolgente, con una sintesi unica tra elementi filmici e ludici.

Death Stranding sarà disponibile dall'8 novembre 2019 su PlayStation 4.