Death Note: Amazon ha deciso di scontare un’action figure di L, e chi siamo noi per impedirglielo?

L'action figure di L è scesa di prezzo su Amazon; quale occasione migliore per i fan di Death Note?

Su Amazon potete trovare, in questi giorni, l'action figure di L ritratto nella sua tipica posa da seduto, in sconto su Amazon. Sul sito la trovate a 32,99€, con uno sconto dell'11% sul prezzo base. Se interessati passate dal box seguente.

L'action figure di L, da Death Note, in questione è realizzata in pvc ed è alta circa 15 cm, in scala 1/10. Targata ABYstyle, riesce a ritrarre alla perfezione uno dei personaggi più iconici della storia dei manga/anime.

Non perdete l'occasione di recuperare un'action figure di livello, specialmente a un prezzo del genere. Questo gadget da collezione saprà sicuramente rendere felici sia i fan di sempre di Death Note che gli ultimi arrivati.