Death Note: non ci crederete! Amazon ha messo in offerta il letale e misterioso quaderno del manga/anime

I fan storici e nuovi di Death Note non crederanno ai loro occhi davanti alla nuova offerta di Amazon, che ha deciso di scontare una riproduzione del quaderno della morte, centrale nella storia di Light ed Elle.

Su Amazon è possibile recuperare una riproduzione perfetta del quaderno della morte al centro di Death Note. Attualmente parlando, lo trovate a 11,99€, con uno sconto del 25% sul prezzo che aveva in precedenza. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Se anche voi siete fan storici di Death Note, alla ricerca di una riproduzione fedele del leggendario quaderno della morte al centro dell'anime/ manga scritto da Tsugumi Ôba e disegnato da Takeshi Obata, siete nel posto giusto. Targato Clafund, questa replica misura 28 x 20 x 1,5 cm, pesa 240 grammi, e s'impegna a riprodurre le fattezze di un oggetto che ha dato molto da riflettere agli appassionati di tutte le età.

La riproduzione in questione risulta perfetta sia in termini di cosplay, che di collezionismo, ma anche l'idea regalo giusta per tutti i fan di Death Note. Collezionate anche voi una replica curata al dettaglio, e divertitevi a rivivere i momenti chiave da una storia mai del tutto dimenticata.