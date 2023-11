Death Note: il cofanetto blu-ray con la serie completa è in leggero sconto su Amazon

Scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata, Death Note è uno di quei manga saldamente ancorati all'immaginario pop del mondo anime e manga, grazie alla sua trama memorabile e a una serie di modelli narrativi ancora oggi citati in lungo e largo. Differentemente dalla carta stampata, però, la trasposizione animata è riuscita a coinvolgere ancora più persone in questa storia, ampliandone a dismisura il successo, e rendendo le vicende di Light e tutti gli altri un vero e proprio cult.

Su Amazon i fan di Death Note troveranno una lieta sorpresa, con il cofanetto blu-ray dell'anime completo attualmente in offerta. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 47,99€, con un leggero sconto del 13% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati a un eventuale acquisto, o anche soltanto a maggiori informazioni sul prodotto, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un cofanetto blu-ray di Death Note per i fan e i nuovi curiosi

Su Amazon viene riportato che il cofanetto blu-ray di Death Note in questione contiene 5 dischi, con 15 ore e 25 minuti complessive di contenuti dedicati. Queste le parole di presentazione sul sito: "(Episodi 01-37) (5 Blu-Ray) Light Yagami è uno studente modello, annoiato dal suo stile di vita e stanco di essere circondato da crimini e corruzione. La sua vita prende una svolta decisiva quando, nel 2003, trova per terra un misterioso quaderno con la scritta Death Note. Le istruzioni del Death Note asseriscono che qualsiasi persona il cui nome venga scritto sul quaderno morirà...".

Se anche voi siete fan incrollabili di Death Note cos'aspettate? Sfruttate questa offerta attualmente su Amazon per recuperare un anime che ha fatto la storia, ancora oggi amato e apprezzato da tantissimi. Un occasione del genere può tranquillamente trasformarsi in un regalo speciale.

