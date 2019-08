Dear White People, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia finalmente agosto e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a nuovi titoli: ad arrivare in streaming oggi è Dear White People 3, la terza stagione dell'acclamata serie.

Dear White People racconta la storia di un gruppo di ragazzi afroamericani che frequenta una prestigiosa università statunitense frequentata per lo più da bianchi. La protagonista della serie è Samantha, una vera e propria attivista e conduttrice dello show radiofonico chiamato proprio Dear White People. Al centro dell'interesse dei creatori, le diverse problematiche e tensioni a sfondo razziale, proprio a causa di questa università. Fanno parte del cast Logan Browning, Brandon P. Bell, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson e Marque Richardson II.

Locandina di Dear White People

La super acclamata serie ha totalizzato un 91% di recensioni positive su RottenTomatoes. Il primissimo trailer aveva creato scompiglio sui social, soprattutto su Twitter, con diverse accuse alla produzione per odio verso i bianchi. Il creatore della serie, Justin Simien, ha 'apprezzato' questa reazione, visto che il video ha ricevuto molti più dislike che like su YouTube, affermando che va proprio a cogliere il segno e che non fa altro che far parlare della serie.

Dear White People 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.