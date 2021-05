Dear Evan Hansen: il trailer del film con Ben Platt

Dear Evan Hansen è il film tratto dall'omonimo musical di cui è stato condiviso il trailer ufficiale che regala le prime scene tratte dall'adattamento per il grande schermo.

Nel video si assiste all'evento tragico che dà il via alla storia: la morte di un compagno di scuola del protagonista e il ritrovamento, da parte dei genitori di Connor, di una lettera che Evan ha scritto rivolgendosi a se stesso come compito che gli è stato affidato dal proprio psicoterapeuta, che si convincono fosse il suo messaggio di addio prima di suicidarsi. Il giovane decide quindi di mentire per aiutare la famiglia del ragazzo ad affrontare il lutto, ma la situazione gli sfuggirà di mano.

Dear Evan Hansen è stato diretto da Stephen Chbosky e arriverà nei cinema americani il 24 settembe. Il film ha come protagonista Ben Platt nel ruolo di uno studente del liceo che soffre di ansia sociale e si ritrova, senza volerlo, a mentire quando i genitori di un suo compagno di scuola, che si è suicidato, scambiano una lettera che aveva scritto a se stesso, su indicazione del suo psicoterapeuta, per l'ultimo messaggio del figlio.

Evan finge così di essere stato il miglior amico di Connor e la situazione gli cambia radicalmente la vita.

Nel cast ci sono anche Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Colton Ryan, Nik Dodani, DeMarius Copes e Danny Pino.

I brani del musical sono stati creati da Benji Pasek e Justin Paul, già vincitori di un premio Oscar grazie a La la Land e coinvolti anche come produttori nella realizzazione del lungometraggio.

Nel team della produzione anche Marc Platt, Adam Siegel, e Steven Levenson, autore della sceneggiatura.