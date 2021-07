Dear Evan Hansen sarà il film di apertura di Toronto 2021, One Second di Zhang Yimou chiuderà il festival

Toronto 2021 ha annunciato molti dei suoi titoli in programma svelando che Dear Evan Hansen sarà il film di apertura, mentre One Second di Zhang Yimou chiuderà l'evento.

Sarà Dear Evan Hansen il film di apertura di Toronto 2021, mentre a chiudere l'appuntamento in programma dal 9 al 18 settembre sarà One Second, il nuovo lungometraggio diretto da Zhang Yimou.

Gli organizzatori del festival canadese hanno svelato nuovi dettagli dell'appuntamento che si svolgerà continuando a permettere al pubblico e alla stampa estera di assistere ad alcune proiezioni in streaming, pur essendo previsto un ritorno quasi alla normalità per quanto riguarda le proiezione e gli appuntamenti.

Cameron Bailey, a capo del Toronto International Film Festival insieme a Joana Vicente, ha dichiarato parlando del progetto diretto da Stephen Chbosky che verrà presentato in anteprima mondiale il 9 settembre: "Non c'erano dubbi che Dear Evan Hansen fosse il film ideale per dare il via al festival. Questo lungometraggio è sul superare il dolore e il perdono, e ribadisce quanto siamo connessi e essenziali uno per l'altro. Non potremmo pensare a un'idea più importante per celebrare questo anno mentre ci ritroviamo di nuovo ancora una volta per condividere il potere e la gioia del cinema insieme nelle sale".

Il regista ha aggiunto: "Si tratta di un film sul concederci di essere trovati e a dare a noi stessi il permesso di essere la versione più vera e autentica di noi stessi. Dopo un anno e mezzo di isolamento, molti di noi stanno ritrovandosi. Quindi, ora più che mai, sono onorato che il Toronto International Film Festival abbia scelto Dear Evan Hansen per aprire questa edizione. Non avremmo potuto scegliere un festival e un pubblico più ideali, o un momento più perfetto per presentare il nostro film".

One Second di Zhang Yimou racconta invece la storia di un proiezionista e di un evaso che formano un legame grazie al cinema. Il progetto è stato ideato come una lettera d'amore nei confronti dei film e reminder di come possa unire le persone, a prescindere dalle differenze.

Ecco i film in programma al TIFF 2021:

GALA

Belfast

Kenneth Branagh | United Kingdom

Anteprima mondiale

Clifford the Big Red Dog

Walt Becker | USA/United Kingdom/Canada

Anteprima mondiale

Film di apertura

Dear Evan Hansen

Stephen Chbosky | USA

Anteprima Mondiale

The Electrical Life of Louis Wain

Will Sharpe | United Kingdom

Anteprima canadese

The Eyes of Tammy Faye

Michael Showalter | USA

Anteprima Mondiale

Jagged

Alison Klayman | USA

Anteprima Mondiale

Last Night in Soho

Edgar Wright | United Kingdom

Anteprima Nordamericana

The Mad Women's Ball (Le Bal des folles) Mélanie

Laurent | France

Anteprima mondiale

Night Raiders

Danis Goulet | Canada/New Zealand

Anteprima nordamericana

Film di chiusura

One Second

Zhang Yimou | China

Anteprima nordamericana

The Survivor

Barry Levinson | USA/Canada/Hungary

Anteprima mondiale

Presentazioni speciali