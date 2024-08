Deadpool & Wolverine: una star ha avuto un intossicazione da sigari sul set

Il regista di "Deadpool & Wolverine" Shawn Levy ha smentito le voci, apparse sul podcast "Happy Sad Confused", secondo cui Patrick Stewart sarebbe tornato a vestire i panni di Charles Xavier nel blockbuster Marvel da record. Mentre sono spuntati diversi attori che hanno interpretato supereroi nei film Marvel prodotti dalla Fox, da Elektra di Jennifer Garner a Blade di Wesley Snipes, Stewart non è stato mai preso in considerazione per riunirsi con il Wolverine di Hugh Jackman sullo schermo:

"Non se ne è mai parlato ed è stato studiato, soprattutto da Emma Corrin alla grande, perché la parentela di Cassandra con il Professor X è davvero interessante per noi. Ma no, mai discusso la sua presenza e non è mai stata presa in considerazione".

I fan pensavano che Stewart potesse tornare a vestire i panni del Professor X in "Deadpool & Wolverine" grazie alla sua ricca storia di protagonista al fianco di Jackman in diversi film degli "X-Men" a partire dall'originale del 2000. Il film "Logan" del 2017 è stato il canto del cigno sia di Jackman che di Stewart. I fan della Marvel sanno che Jackman è tornato in "Deadpool & Wolverine" come una variante diversa di Wolverine, e non invertire gli eventi di "Logan" era di estrema importanza per l'attore.

Per quanto riguarda le diverse varianti di Wolverine, Levy ha dichiarato al podcast "Happy Sad Confused" che stava per inserire nel film un ghiottone reale, ma i vincoli di tempo glielo hanno impedito. Una sequenza del film mostra il Deadpool di Ryan Reynolds che attraversa il multiverso cercando di trovare il Wolverine perfetto.

"Il numero sette era un vero ghiottone o volverina. Volevamo davvero un vero ghiottone, l'animale, che avrebbe sbranato Deadpool. Ma l'idea ci è venuta troppo tardi per fare un ghiottone digitale convincente. Quindi quello è nella mia tasca posteriore se ne dovessi avere bisogno per eventuali sequel".

Una delle varianti di Wolverine che si vedono nel film è interpretata dall'ex attore di Superman Henry Cavill. Levy ha raccontato al New York Times che Cavill si è ammalato per aver dovuto fumare il sigaro di Wolverine tutto il giorno sul set: "Ha tenuto il sigaro acceso e in bocca per tutto il giorno delle riprese, e ricordo di aver sentito il giorno dopo che Henry stava male di stomaco perché aveva inalato il fumo del sigaro per otto ore di fila, ma non ha mai vacillato".

Levy ha approfondito ulteriormente il cameo di Cavill in Wolverine in un'intervista a Variety, dicendo:

"Se vogliamo parlare di lui, dobbiamo chiamarlo con il suo vero nome accreditato, il Cavillerino, che Ryan ha coniato. Sapevo che era innegabile non appena Ryan ha proposto quel termine. Ha detto subito "sì" perché sapeva che sarebbe stato sovversivo e giocoso. Era anche molto affezionato a lui e al suo lavoro, e giocava con la sua eredità di eroe DC ora che appare come variante di un eroe Marvel".