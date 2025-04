Gelo tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser: unfollow, sospetti e retroscena da soap, cosa succede tra i due

Un click, un follow sparito ed è subito mistero. Il rapporto tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser torna sotto i riflettori grazie a un gelo artico che è calato tra i due sui social e che ha scatenato il web. Ma dietro a quel semplice unfollow, si nasconde qualcosa di molto più intrigante che riguarda Cecilia Rodriguez.

Cosa succede tra Belen e Ignazio Moser

Belen Rodriguez

Tutto è cominciato con un dettaglio notato dall'occhio attento di Gabriele Parpiglia: Belen e Ignazio non si seguivano più su Instagram. Uno scoop che ha scatenato gli scenari più assurdi e nel quale follower e giornalisti si sono buttati come rapaci. I like della showgirl alle foto del cognato? Spariti nel nulla. Poi il colpo di scena: Ignazio rimedia subito, ma Belen fa la preziosa e temporeggia. Solo dopo qualche giorno decide di tornare sui suoi passi. Casualità o frecciatina social?

Le paure (molto famigliari) di Belen Rodriguez

Secondo quanto svela il settimanale Nuovo Tv, il motivo del freddo social sarebbe tutt'altro che banale. Da sorella protettiva qual è, Belen sarebbe in ansia per la relazione tra Cecilia e Ignazio. I due, dopo anni insieme e un matrimonio da favola, sono oggi al centro di nuove voci su presunti tradimenti di lui. E con Cecilia Rodriguez forse in dolce attesa, Belen avrebbe fiutato aria di guai.

"Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa" scrive il magazine diretto da Riccardo Signoretti. Il sospetto? Che Ignazio possa combinare qualche "marachella" proprio ora. E Belen, si sa, non è una che le manda a dire.

Solo maretta social o vera crisi?

Mentre i follower si interrogano e i portali gossip impazzano, i diretti interessati tacciono. Anzi, Cecilia continua a postare teneri momenti con il marito: viaggi, sorrisi e video per Pasqua. Se sia più una strategia per placare le acque che la normalità di una coppia felice, nessuno può saperlo.

Per ora, Belen tace. Ma potrebbe bastare una domanda in un'intervista per far crollare il castello di silenzi.