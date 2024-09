Deadpool & Wolverine: Shawn Levy conferma un easter egg ispirato a Les Misérables

Il regista Shawn Levy ha confermato, rispondendo a un fan, che la spettacolare sequenza con cui prende il via Deadpool & Wolverine contiene un easter egg legato a Les Misérables.

Il ritorno di Hugh Jackman nella parte di Logan, nel film, dà il via a numerose battute e riferimenti agli altri progetti della star australiana, ma solo ora è stato individuato il nuovo dettaglio.

La scoperta di un fan

Tra i commenti sui social rivolti a Shawn Levy, l'utente WolverSteve ha chiesto: "Nessuno ha notato il numero 24601 sulla parte alta della bocca di Logan sul teschio? Un'attenzione folle per i dettagli! Prigioniero 24601, ovvero Jean Valjean, in Les Misérables è interpretato da Hugh Jackman nel film del 2012 e, ovviamente, la mappa disegnata da Deadpool in Deadpool 2 del 2018 riportava inoltre il nostro eroe 24601!".

Il regista di Deadpool & Wolverine, con un tweet pubblicato online, ha quindi risposto: "Ci stavamo chiedendo chi l'avrebbe notato per primo!".

I riferimenti inseriti nel film

Ryan Reynolds, in alcune interviste, aveva parlato della presenza di un riferimento al musical interpretato sul grande schermo da Hugh Jackman, senza però svelare in che momento era stato inserito.

Nel film, inoltre, si può sentire brevemente un brano della canzone The Greatest Show, tratta dal film The Greatest Showman che ha avuto come protagonista l'attore australiano, nella scena in cui i due protagonisti stanno lottando nella macchina.

Deadpool & Wolverine contiene numerosi easter egg legati ai fumetti, ai film della Marvel anche grazie al ritorno di alcune star dei progetti cinematografici precedenti dello studio, e alla vita e alla carriera di Reynolds, come accade anche grazie all'apparizione di un Deadpool gallese interpretato dal calciatore Paul Mullin, giocatore della squadra Wrexham AFC di cui si occupano da qualche anno Reynolds e Rob McElhenney.