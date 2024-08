Deadpool & Wolverine: rivedremo Lady Deadpool in futuro? Parla il regista Shawn Levy

Deadpool & Wolverine ha visto la partecipazione di quasi tutta la famiglia Reynolds: i figli di Ryan Reynolds e Blake Lively hanno contribuito al film nei ruoli di Kidpool (Inez, 7 anni), Babypool (Olin, 1 anno) e un "mutante urlante" (James, 9 anni).

"Onestamente era solo che erano disponibili e sempre vicini. Molte volte chiamavamo le persone nella nostra sala di montaggio per far loro registrare qualcosa", ha spiegato il regista Shawn Levy durante un'intervista. "A poco a poco, tutti i Reynolds hanno iniziato a partecipare al film, compreso il più giovane".

Shawn Levy sul ritorno di Lady Deadpool e il fraintendimento su Taylow Swift

Per quanto riguarda la possibilità di smascherare Ladypool, Levy aggiunge: "Non abbiamo mai discusso di toglierle la maschera o su un suo ritorno. Quindi c'è sempre la possibilità. Non è certo una promessa. Volevamo anche che questo fosse un film standalone che lasciasse tutto possibile, ma che non servisse per il prossimo film. Non è un'anticipazione di nulla, quindi vedremo cosa succederà".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una situazione pericolosa

Per molto tempo si è vociferato che la cantante Taylor Swift avrebbe potuto interpretare Ladypool. Ora, con Deadpool & Wolverine nelle sale, Levy ha chiarito una volta per tutte le voci sul cameo.

"È stata una delle voci più insistenti che sono venute fuori dal nulla. Non è mai stato vero", ha confermato. "Grazie a Internet per aver costruito una cortina fumogena di voci e mezze verità in modo che nessuno sapesse mai cosa sarebbe successo".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Levy ha approfondito questo punto in una conversazione separata con Entertainment Weekly. "Se ne è parlato moltissimo. Ho avuto sicuramente dei momenti in cui temevo di deludere le persone quando hanno capito che Taylor nei panni di Dazzler non era nel film, ma non si può controllare internet e le voci si diffondono a macchia d'olio".

"Non è mai stata una discussione. Non è mai stato nemmeno un accenno di discussione. Ovviamente, Ryan e Blake, e io stesso, in misura molto minore, abbiamo i nostri rapporti nella vita reale con Taylor. Ma, sì, quelle voci erano forti e un po' sconcertanti, ma niente di quello che ho detto o fatto le avrebbe fatte tacere fino all'uscita di questo film".

Nel frattempo, Reynolds ha dichiarato a Collider: "Saremmo stati pazzi e gli esseri umani più fortunati sulla Terra se avessimo avuto Taylor. Solo il fatto che abbia guardato il film e che le sia piaciuto per noi è stato sufficiente".