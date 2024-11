Deadpool & Wolverine: Nicolas Cage ha rifiutato di tornare nella parte di Ghost Rider

Nel film Deadpool & Wolverine avrebbe potuto apparire anche Nicolas Cage nel ruolo di Ghost Rider.

Nel progetto con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono tornati in scena vari interpreti dei personaggi apparsi nel MCU in passato, come Chris Evans, Wesley Snipes e Jennifer Garner.

Il possibile cameo di Nicolas Cage

Nicolas Cage ha avuto il ruolo di Ghost Rider nel film del 2007 e nel successivo sequel, arrivato nei cinema nel 2011. Sul piccolo schermo, invece, è stato Gabriel Luna a interpretare l'iconico personaggio nella serie Agents of S.H.I.E.L.D..

Ryan Reynolds, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora svelato che aveva provato a coinvolgerlo nelle riprese di Deadpool & Wolverine: "Abbiamo parlato con Nic Cage. Abbiamo cercato di coinvolgerlo, ma non ha accettato... Avrei adorato averlo nel film".

Cage in versione Ghost Rider

La star canadese ha sottolineato: "Lui e Ben Affleck erano presenti nelle prime bozze della sceneggiatura. Avevamo delle versioni di quella sequenza, ma poi, man mano che siamo andati avanti... Stavamo cercando di realizzare il film in modo responsabile. È un grosso budget. È il budget più grande di tutti i film di Deadpool, ma vuoi darti più vincoli possibili, aspetto che pensi aiuti il pensiero asimmetrico e la creatività. Se hai a disposizione troppo tempo o troppi soldi, di solito si uccide quel tipo di creatività. Quindi sì, stai rimpicciolendo le cose".

Deadpool & Wolverine, volete gli spoiler? Ecco tutti i camei nel film!

Nel film diretto da Shawn Levy hanno recitato anche Hugh Jackman che ha ripreso la parte di Logan/Wolverine, Chris Evans che ha avuto di nuovo il ruolo della Torcia Umana, Jennifer Garner nei panni di Elektra, Wesley Snipes che è stato ancora una volta Blade, Dafne Keen nei panni di X-23 e Channing Tatum che ha interpretato Gambit.