Deadpool & Wolverine: nel film poteva apparire un iconico villain della Marvel

Il regista e i protagonisti di Deadpool & Wolverine hanno svelato quale villain della Marvel avrebbero voluto coinvolgere nella storia portata sul grande schermo.

Nell'atteso film, in arrivo il 24 luglio nelle sale italiane, Wade Wilson e Logan dovranno invece affrontare Cassandra Nova, interpretata da Emma Corrin.

Un villain che non è stato usato

In una nuova intervista rilasciata a Collider, è stato svelato che inizialmente i realizzatori del terzo capitolo della storia di Wade Wilson avevano pensato a un nemico molto speciale per i protagonisti di Deadpool & Wolverine.

Il regista Shawn Levy, rispondendo a una domanda, si è infatti rivolto alle sue star chiedendo: "Come si chiamava il villain che avevamo pensato di usare?". Ryan Reynolds ha quindi risposto senza esitazioni: "Mephisto".

Cassandra Nova

Il regista ha quindi aggiunto: "Ecco chi era. Abbiamo affrontato molte 'quasi' versioni di questa storia prima di trovare quella giusta".

Levy ha poi anticipato che, dopo aver ricevuto la telefonata da parte di Hugh Jackman che confermava il suo ritorno nei panni di Logan, c'è stata l'idea che Cassandra Nova avesse un legame di famiglia con Charles: "Il suo collegamento con il Professor X crea un'interessante dinamica ed è fonte di fascino in Cassandra riguardante Logan".

Un personaggio molto atteso

I fan della Marvel avevano pensato a lungo che Mephisto avrebbe compiuto il suo debutto nel MCU in occasione della serie WandaVision, con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany, venendo però un po' delusi quando la storia ha smentito le loro teorie.

Nuove ipotesi e indiscrezioni sostengono ora che il personaggio sia destinato a debuttare sul piccolo schermo grazie a Ironheart, in arrivo nel 2025, e che l'iconico ruolo sia stato affidato a Sacha Baron Cohen.