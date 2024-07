Deadpool & Wolverine: Emma Corrin non aveva idea di chi fosse Cassandra Nova

Nel corso di una nuova intervista, Emma Corrin ha raccontato in che modo è stata introdotta al suo personaggio di Deadpool & Wolverine, Cassandra Nova.

Il terzo film del franchise e primo film sugli X-Men a debuttare sotto l'egida dei Marvel Studios sta già macinando grandi numeri al box-office, con le prime proiezioni che indicano un esordio da 370 milioni di dollari.

Uno dei punti più discussi dopo l'arrivo del primo trailer di Deadpool & Wolverine era chi fosse il personaggio misterioso di Emma Corrin. Tutti gli indizi indicavano Cassandra Nova, la sorella gemella di Charles Xavier, ma la conferma è arrivata solo dopo la pubblicazione della sinossi ufficiale del film. Ora, l'attrice ha spiegato come è venuta a conoscenza della storia del villain degli X-Men.

Deadpool & Wolverine: Emma Corrin nel ruolo della pericolosissima Cassandra Nova

Alla domanda su chi le avesse introdotto il personaggio, Emma Corrin ha risposto: "Shawn Levy. È venuto a Londra, ha visto una mia commedia e abbiamo cenato insieme. Me l'ha proposto e io ho detto: 'Sembra fantastico. Ci sto'". Alla Corrin è stato poi chiesto se avesse fatto qualche ricerca guardando le passate interpretazioni di Charles Xavier, visto che Cassandra e il personaggio sono gemelli.

Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman: "Mostrerà un lato nuovo di Logan, mi ha fatto sentire più giovane"

"Non proprio. Ho guardato un po' delle loro esibizioni perché mi interessava capire come usavano i poteri telepatici, come sono stati usati in precedenza", ha aggiunto Corrin. "Ma non sono sicura di essermi attenuta a questo". Per quanto riguarda l'impronta dei poteri telepatici, Corrin ha aggiunto: "Per me è stato come pensare a problemi matematici difficili".

Su queste pagine potete già leggere la recensione di Deadpool & Wolverine, che da ieri è disponibile nelle sale italiane.