Deadpool & Wolverine, Chris Evans sul suo monologo: "Che bello poter dire tutte quelle parolacce"

Chris Evans racconta il momento in cui Ryan Reynolds gli ha offerto di fare un cameo a sorpresa in Deadpool & Wolverine.

Nell'ultimo film Marvel vietato ai minori di Shawn Levy, attualmente nelle sale, Chris Evans ha ripreso il primo supereroe che ha interpretato sul grande schermo.

L'attore ha raccontato di quando la star Ryan Reynolds gli ha offerto l'opportunità di fare un cameo a sorpresa in Deadpool & Wolverine. Ecco lo scambio esilarante tra i due.

L'offerta di Reynolds e il monologo pieno di imprecazioni

Evans ha recentemente raccontato alla rivista People come ha accettato la proposta del collega di riprendere il suo personaggio dei Fantastici Quattro, Johnny Storm/Torcia Umana, nel film Marvel da record, attualmente nelle sale. "È stato un paio di anni fa e ho ricevuto un messaggio da Ryan, siamo amici", ha ricordato Evans. "Mi ha detto: 'Ascolta, se non ti piace questa idea, non c'è da preoccuparsi. Ma ho qualcosa che potrebbe davvero farti impazzire e ti permetterebbe di interpretare un personaggio del tuo passato'".

Chris Evans nei panni di Torcia Umana sul set di Deadpool & Wolverine

La star di Ghosted ha continuato: "Voglio dire, onestamente, farei qualsiasi cosa mi chiedesse Ryan. Mi ha già dato un grande cameo in Free Guy e mi fido completamente di lui. Quindi non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di essere di nuovo Johnny. Mi è piaciuto molto. È stato divertente girare, divertente guardare, tutto".

Sebbene Evans sia più conosciuto per il suo ruolo di Steve Rogers/Captain America nel Marvel Cinematic Universe, la sua ultima apparizione nei panni di Johnny Storm è avvenuta quasi due decenni dopo il suo debutto come supereroe in I fantastici quattro del 2005. Ha recitato anche in I fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007.

Chris Evans nel superomistico I fantastici 4 e Silver Surfer

L'attore di Avengers ha anche fatto una seconda apparizione nel film diretto da Shawn Levy dopo i titoli di coda, che ha visto Evans fare un monologo pieno di imprecazioni. Prima di girare la scena di Deadpool e Wolverine, ha raccontato che Reynolds gli ha offerto un ulteriore aiuto, ma lui ha rifiutato.

"Ryan mi ha detto: 'Senti, se ti servono dei gobbi...' e io ho risposto: 'Gobbi? Non mi servono indicazioni", ha raccontato Evans. "Non posso dire cose del genere di solito. Fidatevi di me. Mi godrò ogni secondo di questa scena. Memorizzato".

All'inizio di questa settimana, Evans ha pubblicato un post su Instagram per mostrare il suo apprezzamento a Levy, Reynolds e Hugh Jackman per "avermi permesso di far parte di un film così incredibile". Nel post ha aggiunto: "Interpretare di nuovo Johnny è stato un sogno che si è avverato e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".