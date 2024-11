Deadpool & Wolverine: svelata la battuta tagliata su richiesta della Disney

La pubblicazione online dello script originale del film Deadpool & Wolverine ha rivelato la presenza di una battuta su Topolino che i vertici della Disney sembra abbiano chiesto di tagliare dal film.

Ryan Reynolds, durante la promozione del film di cui è protagonista, aveva infatti rivelato che lo studio aveva chiesto di eliminare un passaggio dei dialoghi ideati per il terzo capitolo della storia di Wade Wilson.

La battuta tagliata da Deadpool & Wolverine

Tra le pagine della sceneggiatura di Deadpool & Wolverine è presente una battuta inedita poco dopo che Wade Wilson scopre che Magneto è morto. Il personaggio interpretato da Ryan Reynolds, nello script, si gira verso la telecamera ed esclama: "Fanculo! Cosa, non possiamo nemmeno permetterci un X-Man in più? Disney è così avara. Posso a malapena respirare con tutto questo cazzo di Mickey Mouse nella mia gola".

Shawn Levy, regista del film, aveva dichiarato in estate: "C'è stata solo una battuta nell'intero film che ci è stato chiesto di cambiare. Abbiamo fatto un patto, io e Ryan, di non rivelare quella battuta, ma dirò che è stata rimpiazzata con una battuta ugualmente sporca su Pinocchio che mette la faccia sul sedere di Deadpool e inizia a mentire in modo folle. Ho detto: 'Ryan, quella è la battuta con cui rispondi alla richiesta di 'Possiamo pulire un po'?'. Quello è Ryan Reynolds, audace fino al limite".

Il cast del sequel

Nel film, oltre ai protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, hanno recitato anche Emma Corrin e Matthew Macfadyen, Wesley Snipes, Dafne Keen, Jennifer Garner, Chris Evans e Channing Tatum, interpreti rispettivamente di Blade, X-23, Elektra, Johnny Storm e Gambit.

Ryan Reynolds, intervistato da Entertainment Weekly, ha però recentemente rivelato di aver provato a coinvolgere Nicolas Cage, interprete di Ghost Rider, nel film, senza tuttavia riuscirci: "Abbiamo parlato con Nic Cage. Abbiamo cercato di coinvolgerlo, ma non ha accettato... Avrei adorato averlo nel film"