Deadpool: Ryan Reynolds condivide un video che riassume il mood da quarantena

Ryan Reynolds ha condiviso un video esilarante che riassume alla perfezione il mood da quarantena utilizzando una scena con protagonista Deadpool.

Alla star canadese non manca sicuramente il senso dell'umorismo e i fan apprezzano questo suo approccio divertente ai problemi che stiamo affrontando in tutto il mondo.

L'attore ha infatti pubblicato sui social una breve clip in cui l'irriverente mercenario si muove in sedia a rotelle attraverso i corridoi della X-Mansion. Nel video il personaggio interpretato da Ryan Reynolds dichiara: "Cosa dovrei fare esattamente qui in giro, in ogni caso? Sedermi in circolo parlando dei miei sentimenti. E come dovrei farlo esattamente... Perché dove cavolo sono tutti?".

Nel filmato Colossus si avvicina e Deadpool lo tocca e lui risponde: "Avevo detto di non toccarmi!".

I follower di Reynolds non hanno potuto evitare di commentare il divertente messaggio confermando che l'atmosfera nelle case è esattamente come quella del video ambientato nel mondo degli X-Men e ricordando quanto sia importante mantenere le distanze per evitare di diffondere il virus.