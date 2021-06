Deadpool: Ryan Reynolds anticipa il ritorno del Mercenario Chiacchierone con una misteriosa foto

Deadpool: Ryan Reynold viaggia con la maschera in valigia

Lo stato dei progetti live-action Marvel è in continua evoluzione. Adesso, la star Ryan Reynolds avrebbe anticipato il possibile ritorno di Deadpool, atteso da tempo dai fan, pubblicando una misteriosa foto in cui la maschera del Mercenario Chiacchierone sbuca dai suoi bagagli. Che cosa significa?

Da tempo i fan di Deadpool chiedono a gran voce l'arrivo del terzo capitolo, ma dopo l'acquisto di Fox da parte di Disney la saga irriverente e sboccata è stata messa momentaneamente in stand-by. Adesso, però, la foto pubblicata da Ryan Reynolds potrebbe indicare che qualcosa si sta smuovendo.

Secondo le notizie più recenti, Deadpool 3 sarebbe in fase di sviluppo e per ora sarà l'unico progetto Marvel vietato ai minori. La foto di Reynolds andrebbe proprio in questa direzione, forse l'attore sta portato la maschera per i colloqui di pre-produzione di Deadpool 3?

il capo di Marvel Kevin Feige ha confermato a inizio 2021 che Deadpool 3 non avrebbe iniziato ufficialmente le riprese almeno fino al 2022, ma che era in fase di scrittura. A firmare lo script saranno le autrici di Bob's Burgers Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin.

"Quando noi dei Marvel Studios siamo stati acquistati da Disney, Bob ci ha detto: 'Se non è rotto, non aggiustarlo'" ha dichiarato Feige in precedenza a Variety. "Non c'è dubbio che Deadpool funzioni, quindi perché dovremmo cambiarlo?"