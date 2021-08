Deadpool: Ryan Reynolds aveva proposto a Disney un corto ispirato a Bambi

Deadpool 3 arriverà prossimamente sugli schermi e Ryan Reynolds ha svelato che aveva proposto di realizzare un cortometraggio legato a Bambi.

L'attore canadese ha parlato brevemente della sua idea, bocciata dalla Disney, nata dal fatto che ora l'irriverente mercenario è di "proprietà" dello studio.

Il protagonista Ryan Reynolds ha dichiarato: "Volevo realizzare un cortometraggio in cui Deadpool interroga il cacciatore che ha ucciso la mamma di Bambi. Ma l'essenza è che Deadpool è in realtà un enorme fan".

L'attore ha aggiunto: "Non lo sta interrogando, vuole solo sapere come potrebbe essere il personaggio più odiato nella storia della Disney... E, ovviamente, Disney ha detto 'Bene, non penso che accadrà mai'".

Reynolds, dopo aver fatto i conti con la bocciatura della sua idea, ha quindi proposto un crossover con il Marvel Cinematic Universe per promuovere Free Guy - Eroe per gioco, l'ormai famoso video in cui appare Korg interpretato da Taika Waititi. L'attore ha aggiunto: "Siamo tornati da loro - avevamo scritto il pezzo Deadpool-Korg - e l'abbiamo mandato allo studio e hanno risposto 'sì!'. Quindi la mia telefonata seguente è stata a Taika e lui era disponibile. Ha recitato anche in Free Guy, quindi non è stato particolarmente difficile...".

Ryan ha lodato il suo amico e collega spiegando: "Taika è davvero un genio quindi sono stato elettrizzato nel collaborare con lui".