Deadpool debutterà nell'Universo Marvel in Doctor Strange In The Multiverse of Madness?

Deadpool potrebbe fare il suo debutto nell'universo Marvel in Doctor Strange In The Multiverse of Madness, come dicono alcuni rumors recenti.

Niente è certo ma pare che Deadpool potrebbe incontrare Doctor Strange in una scena post-credits, dove verrà introdotto in un mondo a lui sconosciuto, ovvero quello dei supereroi Marvel. Dopo la fusione della 20th Century Fox con Disney, il destino di Deadpool era incerto, anche perché non è certo un personaggio canonico e semplice da introdurre nell'universo già ben strutturato dei cinecomic Marvel.

La possibile presenza di Deadpool in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, però, potrebbe essere plausibile in quanto, in questa seconda pellicola, il protagonista esplorerà i molteplici mondi del multiverso, dove papabilmente potrebbe incontrare Wade Wilson. Ovviamente, nulla è confermato, visto che la notizia fa parte solo di voci di corridoio, ma secondo questa teoria la presenza di Deadpool potrebbe essere anche logica.

Vi ricordiamo che Doctor Strange In The Multiverse of Madness arriverà a maggio 2021, riportando sul grande schermo Benedict Cumberbatch come protagonista affiancato da Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff ovvero Scarlet Witch.