Deadpool 3: il regista svela il ruolo di Wolverine

La presenza dello Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3 è stata una sorpresa per tutti. Il divo australiano aveva spiegato con chiarezza i motivi che lo avevano spinto ad "appendere gli artigli al chiodo" per sopraggiunti limiti di età, ma dopo un periodo di distacco dal mutante che gli ha dato la fama ha deciso di fare ritorno. In attesa dell'inizio delle riprese, che è imminente, il regista Shawn Levy ha fornito ulteriori dettagli sul ruolo di Wolverine nel film.

In un'intervista con SYFY, Shawn Levy ha condiviso la sua eccitazione per poter raccontare la storia dell'"ultima icona Marvel e l'ultimo iconoclasta Marvel". Il regista si considera estremamente fortunato a dirigere Deadpool 3 e rivela i primi dettagli sul film spiegando:

Hugh Jackman in una scena di The Fountain

"Posso dire che stiamo sviluppando questo film che vede per la prima volta insieme questo iconico duo in un intero lungometraggio: l'abbinamento eccezionale tra Hugh e Ryan, Wolverine e Deadpool. È davvero la coppia che il mondo ha aspettato per oltre un decennio e sono io il tizio fortunato che può raccontare una storia su di loro. Il potenziale è così ricco e ogni giorno che lavoriamo alla sceneggiatura spuntano idee che non avevamo previsto, che appaiono perché stiamo parlando dell'ultima icona Marvel e dell'ultimo iconoclasta Marvel".

Quanto è importante Wolverine per Deadpool 3?

Della trama di Deadpool 3 non sappiamo ancora niente. Secondo alcune teorie, alimentate da un'interazione sui social media tra Ryan Reynolds e l'account Twitter di Miss Minutes, la TVA di Loki potrebbe avere un ruolo centrale nel terzo capitolo della saga del Mercenario Chiacchierone. La TVA consentirebbe in modo fattibile a Wolverine di entrare nell'MCU senza influenzare la fine del suo personaggio in Logan - The Wolverine, che lo ha visto sacrificarsi, consolidando uno dei migliori archi narrativi di un personaggio Marvel sullo schermo. I creatori si sono affrettati a specificare che la morte Logan non influenzerà la sua ricomparsa in Deadpool 3. La TVA può essere il modo perfetto per introdurre una variante di Wolverine, in linea con l'attuale Saga del Multiverso dell'MCU, che è indipendente da quanto visto nei film degli X-Men esistenti.

Deadpool 3 uscirà nei cinema nell'autunno 2024.