Deadpool 3: Rob Liefeld festeggia l'inizio del lavoro sul film

Deadpool 3 è attualmente in fase di sviluppo e Rob Liefeld, creatore del personaggio, ha celebrato la notizia apparsa online grazie all'aggiornamento condiviso dal protagonista del franchise.

Ryan Reynolds ha infatti svelato che si sta lavorando ai Marvel Studios al nuovo sequel dedicato al mercenario dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney.

Rob Liefeld ha quindi commentato su Twitter l'aggiornamento su Deadpool 3 scrivendo che è arrivato il momento di aprire una bottiglia di gin, ovviamente facendo riferimento ad Aviation Gin, il marchio di proprietà della star canadese.

Time to break out the gin!!! https://t.co/U0tlg3Yk0Z — robliefeld (@robertliefeld) 27 dicembre 2019

L'artista da tempo è un grande sostenitore dei film tratti dai suoi fumetti e aveva ammesso di aver parlato brevemente con Bob Iger, CEO della Disney, per parlare di come verrà gestito il personaggio in futuro durante un evento organizzato alla Marvel.

Liefeld aveva dichiarato: "Spero che riescano a realizzare Deadpool 3. I fan lo vogliono. I fan desiderano vederlo. Il fatto è che la cultura si muove ora così velocemente e due anni sembrano venti. Ci sono stati due film vietati ai minori che hanno incassato 1.2 miliardi di dollari".

Per ora Marvel non ha svelato quando potrebbe arrivare nelle sale Deadpool 3 e i fan devono quindi attendere ulteriori dettagli e aggiornamenti per capire quanto sarà lunga l'attesa del ritorno sugli schermi del personaggio.