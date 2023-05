Deadpool 3: Rob Delaney riprenderà il ruolo di Peter nel film

Il film Deadpool 3 potrà contare sulla presenza nel cast anche di Rob Delaney che, secondo le fonti di Deadline, ha trovato un accordo con la produzione del film Marvel.

Il protagonista Ryan Reynolds, recentemente, aveva accennato a un suo possibile ritorno tra gli interpreti del nuovo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario e ora la notizia è stata confermata.

I primi dettagli del terzo capitolo

Alla regia di Deadpool 3 ci sarà Shawn Levy, impegnato anche come produttore in collaborazione con Ryan Reynolds e Kevin Feige.

La star canadese è stata coinvolta anche nella stesura dello script insieme al filmmaker, Paul Wernick, Rhett Reese e Zeb Wells.

Nel nuovo lungometraggio dedicato a Wade Wilson si assisterà anche al ritorno di Hugh Jackman nell'iconico ruolo di Wolverine, per cui l'attore australiano si sta già preparando fisicamente, come dimostrano i numerosi video che condivide mentre è impegnato in palestra.

Deadpool 3, i Marvel Studios aprono al Rated-R: cosa aspettarsi di diverso dal film con Ryan Reynolds

Il cast di Deadpool 3

Rob Delaney riprenderà il ruolo di Peter che era entrato a far parte del team X-Force insieme a Deadpool e Weasel (T.J. Miller) nel film precedente, nonostante non abbia poteri o capacità speciali.

Tra i ritorni nelle fila degli interpreti ci sono anche Karan Soni che ha la parte di Dopinder, Leslie Uggams nel ruolo di Blind Al, Morena Baccarin che interpreta Vanessa, e Stefan Kapicic con il ruolo di Colossus.

I nuovi arrivi, invece, sono quelli di Emma Corrin e Matthew Macfadyen.