Deadpool 2: stasera su Italia 1 il film con Ryan Reynolds e Josh Brolin

Stasera su Italia 1, alle 21:20 e per la prima volta in TV su un canale in chiaro, arriva Deadpool 2, il cinecomic, sequel del fortunatissimo Deadpool, che vede ancora Ryan Reynolds interpretare il mercenario chiacchierone, ora diventato un giustiziere che uccide i criminali.

Una scena di Deadpool 2

Deadpool (Ryan Reynolds), il mercenario malato di cancro e capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode la vita insieme alla compagna Vanessa (Morena Baccarin). Ma ad accettare missioni da sicario si finisce per farsi dei nemici e arriva il momento di pagare il conto. Una batosta tale da ritrovarsi a casa degli X-Men, con Colosso che ancora una volta gli dà la possibilità di essere un eroe e lo porta con sé in missione.

Arrivato nelle sale a metà del 2018, nel febbraio 2019 Deadpool 2 è stato "incoronato" come il maggiore incasso della serie cinematografica degli X-Men.

Diretto da David Leitch, il film vede nel cast anche la presenza di Josh Brolin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T. J. Miller, Brianna Hildebrand e Jack Kesy.

Nel corso del 2021, come anticipato già alla fine del 2020, dovrebbe arrivare al cinema anche un terzo capitolo per Deadpool.