Dead To Me - Amiche per la morte 3: il teaser trailer dell'ultima stagione

Netflix ha condiviso il teaser trailer della serie Dead To Me - Amiche per la Morte 3, svelando nuove anticipazioni sulla stagione finale.

Dead to Me - Amiche per la morte 3 arriverà il 17 novembre su Netflix per concludere la storia di Jen e Judy e, grazie all'evento TUDUM, è possibile vedere il teaser trailer degli ultimi episodi.

Nel video si vedono le due amiche alle prese con nuovi problemi e possibili rivelazioni che cambieranno la vita alle due donne.

La serie Dead to Me - Amiche per la morte è stata creata da Liz Feldman e ha come protagoniste Christina Applegate e Linda Cardellini nella parte di due donne che diventano amiche dopo un drammatico evento.

Jen Harding è una donna distrutta, ha perso da poco il marito, falciato da un pirata della strada quando, a un incontro per persone in lutto, fa la conoscenza di Judy. Judy è una manna dal cielo per Jen, è una donna dolce e gentile, l'unica persona con cui Jen sente davvero di poter parlare, e impulsivamente, decide di ospitarla nella sua depandance... Certo è strano scegliere di ospitare una perfetta estranea, anche se molto gentile, ma Jen si sente sola e avere una persona adulta in casa che può aiutarla in caso di bisogno le sembra una manna dal cielo. Per sua fortuna, Judy è una donna sensibile, gentile e brava con i bambini tanto che, dopo un primo momento di perplessità e diffidenza, anche i figli di Jen finiscono per affezionarsi a lei.

Nel cast ci sono anche Max Jenkins, James Marsden, Luke Roessler e Sam McCarthy.

Dead to me, prodotta anche da Will Ferrell e Adam McKay, si concluderà con la terza stagione.