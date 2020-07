Dead To Me 3: Netflix annuncia che la terza stagione sarà l'ultima

Dead To Me 3 sarà l'ultima stagione della serie Netflix con protagoniste le due attrici Christina Applegate e Linda Cardellini, come annunciato da un comunicato ufficiale della piattaforma di streaming.

La creatrice del progetto, Liz Feldman, ha inoltre stretto un nuovo accordo con la società che prevede lo sviluppo di nuovi progetti.

Dead to Me - Amiche per la morte vede tra i produttori dello show la stessa Applegate, oltre Will Ferrell, Adam McKay e Jessica Elbaum di Gloria Sanchez Productions. Al centro della trama ci sono Judy (Linda Cardellini) e Jen (Christina Applegate), due donne legate da un tragico incidente che ha cambiato per sempre le loro vite prima che si avvicinassero e stringessero un'improbabile amicizia. La situazione si è però ulteriormente complicata quando Jen ha affrontato l'ex fidanzato di Judy, personaggio interpretato da James Marsden, e la donna ha dovuto prendere una scelta mortale.

La seconda stagione ha mostrato le conseguenze del crimine e in che modo si è evoluta la loro storia, davvero complicata e al tempo stessa ricca di emozioni.

Dead To Me - Amiche per la morte: Christina Applegate e Linda Cardellini durante una scena

Liz Feldmann ha dichiarato: "Dall'inizio alla fine Dead to Me è stato esattamente lo show che volevo realizzare ed è stato un dono incredibile. Raccontare una storia nata dal dolore e dalla perdita mi ha fatto compiere dei passi in avanti come artista e guarita come essere umano. Sarò per sempre in debito con le mie partner sul lavoro, le mie amiche per la vita, Christina e Linda, e il nostro team di talentuosi autori, il cast e la troupe. Sono incredibilmente grata a Netflix per aver sostenuto fin dal primo giorno Dead to Me e sono elettrizzata nel continuare la nostra collaborazione".