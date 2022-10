DC: Warner al lavoro su Superman 2 con il ritorno di Henry Cavill e nuovi film di James Gunn e Matt Reeves?

The Hollywood Reporter svela i progetti di Warner Bros Discovery per i titoli legati ai fumetti della DC, tra cui Superman 2 con Henry Cavill e nuovi film ideati da James Gunn e Matt Reeves.

Henry Cavill sembra riuscirà finalmente a realizzare il suo desiderio di interpretare nuovamente Superman in un sequel del film L'uomo d'acciaio, arrivato nelle sale ormai nel lontano 2013.

Un nuovo articolo pubblicato da The Hollywood Reporter ha ora svelato i progetti di Warner Bros Discovery legati alla DC, confermando il potenziale coinvolgimento della star britannica.

Henry Cavill nei panni di Superman in una scena de L'uomo d'acciaio

Lo studio sembra stia cercando gli sceneggiatori giusti per firmare il nuovo film di Superman e alla regia potrebbe esserci Christopher McQuarrie, con cui Henry Cavill ha già collaborato in occasione di Mission: Impossible - Fallout, anche se il suo impegno nella saga con star Tom Cruise potrebbe rappresentare un ostacolo al suo coinvolgimento.

Dwayne Johnson, inoltre, è determinato a realizzare l'atteso scontro tra Black Adam e Superman e ha avuto un ruolo centrale nel far ritornare Henry Cavill tra le fila del DC Universe. Durante le riprese aggiuntive del suo film, The Rock ha proposto a Walter Hamada di coinvolgere il collega. Nonostante la bocciatura del progetto, l'attore non avrebbe rinunciato all'idea e si è rivolto direttamente a Michael De Luca e Pam Abdy, a capo dello studio, dando vita a delle negoziazioni con i manager di Cavill che hanno avuto finalmente esito positivo, permettendo di girare una breve scena inserita sui titoli di coda, realizzata a metà settembre.

Warner non ha comunque abbandonato lo sviluppo del film dedicato a Superman ideato da Ta-Nehisi Coates e prodotto da J.J. Abrams, definito come un titolo indipendente rispetto agli altri progetti, come accaduto con Joker.

Matt Reeves,sempre secondo le fonti del sito, sta sviluppando il sequel di The Batman e la serie spinoff sul Pinguino e sembra voler creare più progetti dedicati ai villain che ha affrontato tra le pagine Bruce Wayne, tra cui lo Spaventapasseri e Professor Pyg.

James Gunn e il produttore Peter Safran stanno proponendo un altro film della DC, di cui non sono stati svelati i dettagli, che lo vedrebbe impegnato alla regia dopo aver completato il lavoro previsto per la stagione 2 di Peacemaker.

David Leslie Johnson-McGoldrick, già autore di Aquaman, ha inoltre consegnato la sceneggiatura del possibile The Flash 2, mentre Patty Jenkins dovrebbe proporre le sue idee per Wonder Woman 3 a breve.