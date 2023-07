DC, il prossimo progetto potrebbe essere un film su The Huntress in lingua coreana?

Sembra che ai DC Studios stiano pensando di realizzare un film dedicato a The Huntress, e che questo possa essere interamente in lingua coreana.

Il futuro del DCU è ancora tutto da scrivere, e a farlo saranno i boss dei DC Studios James Gunn e Peter Safran. Ma tra i progetti a venire c'è anche un film su The Huntress in lingua coreana come vorrebbero dei recenti rumor?

DC goes to Korea?

Abbiamo già qualche dettaglio ufficiale sul Capitolo 1 del nuovo DCU, Gods and Monsters, e mentre aspettiamo di sapere di più al riguardo, c'è chi pensa già al Capitolo 2, e a quali potrebbero essere i titoli che porteranno avanti l'universo di storie affidato a James Gunn e Peter Safran.

A tal proposito, secondo l'account reddit r/DCEULeaks, come riportato anche da CBM, tra i progetti in lavorazione per questa seconda fase potrebbe esserci anche un film dedicato al personaggio di The Huntress, che negli ultimi anni abbiamo visto interpretato da Jessica De Gouw in Arrow e da Mary Elizabeth Winstead in Birds of Prey.

Secondo il rumor, questa volta però non vedremo tornare nessuna delle due interpreti, poiché sarà un film interamente ambientato in Corea e girato in lingua coreana. Per di più, pare che si stiano cercando cast e regista coreano per renderne al massimo l'autenticità.

Non sappiamo quanto veritiere possano essere queste voci, ma nel caso dovessero rivelarsi reali, sicuramente ci sarà da aspettare per vedere messo in pratica il tutto. Per ora, dovremo farci bastare le ultime notizie di casting ufficiali su Superman: Legacy, che hanno da poco visti confermati David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent e Lois Lane.

Per il resto, invece... Si vedrà!