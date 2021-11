DC League of Super Pets: il trailer del divertente film animato

The Rock ha condiviso online il trailer del film animato DC League of Super Pets, regalando le prime scene dell'atteso progetto ispirato ai fumetti.

DC League of Super Pets ha ora un trailer che regala delle divertenti anticipazioni riguardanti l'atteso lungometraggio animato ispirato ai fumetti della DC.

Nel video si assiste a quello che accade quando Krypto, il fedele amico a quattro zampe di Superman deve guidare un gruppo di improbabili eroi per salvare il suo padrone, ritrovandosi però alle prese con animali privi di poteri e che non hanno mai affrontato villain.

Nel film DC League of Super-Pets apparirà anche il villain Lex Luthor, parte affidata a Marc Maron, mentre John Krasinski ha il ruolo di Superman e Dwayne Johnson del suo fedele amico Krypto.

The Rock, nel lungometraggio, è infatti il Supercane, fedele compagno di Superman. Kevin Hart sarà invece Ace, il cane di Batman.

Tra le star coinvolte a dare voce ai personaggi presenti nell'avventura ci sono anche Keanu Reeves, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, e Diego Luna.

Alla regia di DC League of Super-Pets ci sono Jared Stern, autore anche della sceneggiatura, e Sam Levine. Nel team della produzione ci sono anche Patricia Hicks, Dany Garcia, Hiram Garcia, John Requa, Glenn Ficarra, e Nicholas Stoller.