DC, James Gunn stuzzica i fan: in arrivo una nota storyline al cinema?

James Gunn è un burlone, ma chi può dire che non ci abbia davvero anticipato qualcosa sul futuro di Superman sullo schermo con le sue più recenti attività sui social. Magari l'imminente trasposizione di una nota storyline?

Dopo essere stato eletto architetto dell'universo DC sul grande schermo assieme al produttore Peter Safran, il regista di The Sucide Squad e Peacemaker James Gunnsi sta dando da fare per pianificare al meglio il futuro di questo mondo di storie.

Ma, come tutti gli universi narrativi basati su IP e quindi storyline pre-esistenti, ci sono degli archi narrativi che i fan hanno particolare premura di vedere adattati sullo schermo.

Tra questi vi è senz'altro Kingdom Come, miniserie firmata da Mark Waid e Alex Ross ambientata in ipotetico futuro, nel quale Superman, Wonder Woman, Batman e altri supereroi della più celebre generazione si scontrano contro i "nuovi arrivati".

James Gunn e Peter Safran stanno tracciando un "piano di otto/dieci anni" per la DC

È ormai da tempo, infatti, che appassionati e addetti ai lavori chiamano a gran voce un adattamento di Kingdom Come, e da una recente mossa di James Gunn, sembrerebbe quasi che questi ce ne stia anticipando l'arrivo.

Dopo aver creato un profilo personale su Hive Social, come riporta anche Screen Rant, Gunn avrebbe scelto e inserito come immagine di copertina proprio un wallpaper proveniente dal celebre fumetto.

Che sia davvero un preludio a ciò che verrà? Voi che ne pensate, vi piacerebbe un film su Kingdom Come?