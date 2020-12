Daydreamer non va in onda oggi, 20 dicembre 2020: come cambia la programmazione della soap

Oggi, domenica 20 dicembre 2020, non va in onda nessuna puntata di Daydreamer: come cambia la programmazione della soap con Can Yaman su Canale 5?

Daydreamer, l'amatissima soap con Can Yaman, non va in onda oggi, domenica 20 dicembre 2020. Con grande sorpresa da parte dei fan, Mediaset ha deciso di rinunciare all'appuntamento della domenica pomeriggio, ormai consueto, con la fiction turca.

La nuova programmazione di Daydreamer - Le ali del sogno non è ancora cosa chiarissima: a quanto pare Mediaset avrebbe al momento deciso di interrompere la messa in onda delle sue soap (eccezion fatta per Una vita, ancora presente nei palinsesti) per tutto il weekend natalizio, 25 dicembre compreso. Di conseguenza non dovrebbe esserci in programma nessun appuntamento con il bel Can Yaman sotto le luci di Natale, nè con la soap spagnola Il Segreto.

C'è però una buona notizia, che al momento resta confermata: Daydreamer è stata promossa alla prima serata di Canale 5. Giovedì 7 gennaio 2021 le capriole sentimentali di Can e Sanem andranno in onda intorno alle 21:20, come era già successo nel mese di settembre, con ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti.