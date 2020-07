Daydreamer - Le ali del sogno trama 7 luglio 2020: Can cerca di riconquistare Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 7 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa tutti i tentativi di Can per riconquistare la fiducia ma anche il sorriso di Sanem.

Sanem si è dimessa ma i problemi con Can continuano. Rientrata a casa in lacrime, trova la mamma pronta ad accoglierla tra le sue braccia e a consolarla, come anticipa il promo dell'episodio 20. Ceycey e Deren, però, la convincono a tornare a lavorare per il progetto per l'allevamento dei polli, per cui ha avuto l'idea. Can si trova così suo malgrado a lavorare con lei e la coinvolge sempre di più nel gruppo creativo messo in piedi per l'azienda cliente. I due ragazzi passano la giornata insieme ed è evidente che ci sia una forte attrazione, che nessuno riesce a mascherare.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.