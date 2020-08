Daydreamer - Le ali del sogno trama 7 agosto 2020: Mevkibe in ospedale per colpa di Nihat

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa il risvolto poco piacevole che prenderà la cena d'anniversario di Nihat e Mevkibe.

É l'anniversario di matrimonio dei genitori di Sanem e Nihat finge di dimenticarlo per fare una sorpresa a sua moglie.

Sanem ha parecchi problemi con il suo primo testo da copywriter e finisce per scontrarsi ancora con Can. Aylin e Deren spronano il gruppo creativo della Fikri ad avere delle valide idee, come scopriamo dal promo dell'episodio 43, ma sono di nuovo una contro l'altra. Le loro idee per il nuovo spot della casa automobilistica non collimano ma Can trova il modo di risolvere la situazione.

Per quel che riguarda la sua vita privata, il Divit decide di partecipare lo stesso alla cena per l'anniversario dei genitori di Sanem, nonostante le discussioni con la ragazza. Purtroppo una serata che era cominciata in allegria prenderà una piega meno spensierata per colpa di un anello e di una polpetta...

Daydreamer in pausa ad agosto: quando tornerà la soap con Can Yaman

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.