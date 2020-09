Daydreamer - Le ali del sogno trama 5 settembre 2020: Aylin tiene ancora in pugno Emre?

Daydreamer - Le ali del sogno torna sabato 5 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:30 eccezionalmente con due episodi e la trama anticipa che, nonostante le promesse fatte a Can, e nonostante la vicinanza di Leyla, Emre non riesce ancora a dire di no alle richieste di Aylin.

Sanem ha ottenuto un incarico di riguardo in vista della presentazione per la Compass Sport. Deren è invidiosa, di questo quanto del suo rapporto con il capo, come mostra chiaramente il promo dell'episodio 59, e cerca di metterla in difficoltà presentandosi con la CEO della Compass Sport, Ceyda, nell'ufficio dove Can e Sanem stanno lavorando. La signora Ceyda, però, sembra più interessata a Can che al lavoro sulla campagna pubblicitaria, i due infatti hanno molto in comune, tra la passione per lo sport e quella per i viaggi, e si percepisce da subito una certa affinità. Alla fine della riunione, Can suggerisce a tutti di andare a mangiare qualcosa, ma le signore hanno già un altro appuntamento e la cena viene consumata in intimità con Sanem a due passi dal mare.

Cey Cey, intanto, ha trovato il coraggio di invitare a cena fuori Ayhan, ma il loro primo appuntamento non si conclude nel migliore dei modi. Infatti, durante la sua goffa dichiarazione d'amore, inavvertitamente dà fuoco al tavolo del ristorante, scatenando il panico tra i clienti.

Can ed Emre si sono chiariti, e hanno fatto pace. Emre è convalescente a casa di Can, e gli ha assicurato di aver chiuso con Aylin. Aylin però lo cerca, e facendo leva sul suo rapporto di dipendenza lavorativa dalla madre, lo convince a recuperare la telecamera spia nell'agenzia di Can, che, qualora venisse trovata, le farebbe rischiare addirittura il carcere. Quindi Emre si reca in agenzia per recuperare la telecamera, ma viene scoperto da Sanem che tuttavia tace sulla faccenda.

Intanto Fabbri vorrebbe da Sanem l'esclusiva sul suo profumo, ma Can si oppone, e scoppia un diverbio alla fine del quale Can restituisce con gli interessi la quota azionaria messa da Fabbri per salvare l'azienda e caccia lo stesso Fabbri. Intanto Mevkibe, in conflitto con Aysun per prendere iniziative a favore del quartiere, pensa di inaugurare una biblioteca.